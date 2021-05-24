Колишні циркачі та лабораторні піддослідні можуть потрапити у справжній пансіонат для тварин у Франції. Знедолених звірів приймають на реабілітацію, деяких згодом віддають до зоопарків, інших - залишають. Які історії у мешканців такого особливого притулку - далі в сюжеті.

Притулок для екзотичних звірів на пенсії побудували неподалік Парижа. Сюди потрапляють тварини з цирків, лабораторій або ж і приватних будинків. Усі, з ким жорстоко поводилися.

Кожен звір тут має свою історію поневірянь у світі людей. Так, наприклад, макака Канель була піддослідною протягом дев'ятнадцяти років. У лабораторію тварина потрапила, коли їй виповнилося лише 2.

Патрік Віолас, власник притулку для тварин:

Канель - найстарша макака у нашому звіринці. Вона брала участь у дослідженнях хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Наразі їй 22, та вона все ще може прожити років 15. Канель віддала стільки часу для людей, що ми винні їй гідну пенсію, а не евтаназію.

Звіринець займає площу розміром 14 гектарів. І наразі триває розширення території. Кого тут лише не побачиш: слони, леви, верблюди, ведмеді - загалом понад шістсот тварин. Деякі тут залишаються назавжди, когось підліковують і передають у зоопарки. Сам власник притулку Патрік наголошує на тому, що їхній центр - це лише тимчасовий дім для більшості звірів.

Пауло Тейшейра, працівник притулку для тварин:

Я справді не знаю жодного місця, де можна побачити стільки тварин. Тому що є окремі місця для тигрів чи мавп, але ми можемо одночасно розмістити звірів будь-яких видів, від слонів до тигрів. Все, що ми хочемо - це допомогти тваринам.

У притулку зазвичай залишаються лише скалічені звірі. Ті, яких уже не приймуть зоопарки. Наприклад, як ось ці леви з Іспанії. Раніше тварини працювали "моделями" для фото з туристами.

Патрік Віолас, власник притулку для тварин:

Ці тварини виглядають як левиці, але насправді це леви. Їх забрали від матері ще немовлятами й одразу кастрували. А цього в жодному разі не можна робити, через це у тварин не виросла грива. Їхні кігті вирвали, що теж заборонено. І, на жаль, так часто роблять шахраї.

Наразі притулок зачинений на карантин. Та вже з 11 червня почнуть пускати гостей. Усі охочі зможуть побачити тварин, а до деяких навіть доторкнутися. Кожен квиток - це внесок у догляд за мешканцями звіринця. Позаяк, притулок функціонує саме завдяки відвідувачам.