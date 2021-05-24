Коронавірус в Україні: Вінницька область стрімко "зеленіє" [ Редактировать ]
Вінницька область повністю готова до "зеленої" зони карантину. Також частково відповідають "зеленому" рівню епідбезпеки показники ще в п'яти регіонах це Київ і область, Закарпаття, Миколаївщина та Полтавщина.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. У "помаранчевому" списку натепер залишається лише Донецька область.
Зазначу, що зелена зона встановлюється одразу по всій Україні, якщо ковідні показники відповідають нормі на території не менше 13 регіонів. Минулої доби зафіксували 1134 випадки COVID-19. Це найменша цифра від початку року. Померло від недуги 69 осіб, одужало майже 7 тисяч.
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