КМДА судитиметься через обшуки у Києві [ Редактировать ]
Столична влада відстоюватиме репутацію в суді. Про це заявили в КМДА, коментуючи останні обшуки в Києві. Кажуть, за два тижні травня їх "трусили" більше, ніж за весь минулий рік. Через це робота комунальних підприємств під загрозою. Підозри в корупції, які їм висувають - у мерії називають безпідставними.
Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:
Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-воскресенського мостового переходу, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамваю, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне - можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни.
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