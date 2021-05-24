Столична влада відстоюватиме репутацію в суді. Про це заявили в КМДА, коментуючи останні обшуки в Києві. Кажуть, за два тижні травня їх "трусили" більше, ніж за весь минулий рік. Через це робота комунальних підприємств під загрозою. Підозри в корупції, які їм висувають - у мерії називають безпідставними.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА: