Один человек находится на лечении в медучреждении/ фото: Sina

В китайской провинции Сычуань случилась утечка токсичного газа, в результате которой погибли сотрудники пищевого комбината. Об этом сообщает информационный портал Sina.

24 мая около 15:00 по местному времени экстренные службы получили сообщения об инциденте на пищевом комбинате Фужун суньлэй в уезде Чаннин, которые находятся в городе Ибинь. Когда спасатели прибыли на место, там были обнаружены 5 тел погибших, а также 2 человека находились без сознания, позже их смерть была также подтверждена.

Отмечается, что один пострадавший находится на лечении в медучреждении, его состояние оценивается медиками как стабильное. Причиной смерти сотрудников комбината стало отравление сероводородом. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ужасной трагедии.

Читайте также, в Казахстане, в городе Актау от отравления химикатами, которыми соседка продезинфицировала свою квартиру, чтобы избавиться от тараканов, погибли мать и 10-месячный ребенок. Еще шесть человек были госпитализированы с отравлением.

Кроме того, в Киеве неизвестным веществом отравилась семья и прибывшие на вызов медики. Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, а двое родителей и трое членов бригады скорой помощи - в БСМП.

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