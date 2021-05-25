Какой продукт самый худший для перекуса [ Редактировать ]
Наиболее вредными для перекуса являются картофельные чипсы, в составе которых много химии. Мало того, что они вызывают привыкание, так еще и негативно влияют на работу всего организма, в том числе желудочно-кишечного тракта.
К соответствующему выводу пришли диетологи, пишет kurs.com.ua.
Если этот продукт использовать как перекус регулярно, тогда повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии и гипертонии.
Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей.
Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, содержащие большое количество клетчатки. Также очень хороший вариант перекуса на работе - это зеленый чай с медом. Если вы знаете, что длительный промежуток времени у вас не получится поесть, съешьте сухофрукты с орехами. Это и калорийно, и хороший источник ненасыщенных жирных кислот.
Ранее мы писали о том, что диетологи не рекомендуют есть на завтрак.
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