Чем опасна жаренная картошка и чипсы [ Редактировать ]
Жаренная ароматная картошка - простое и любимое блюдо многих взрослых и детей. Однако, это блюдо не является безопасным. Американскими учеными названа опасность жареного картофеля. Если такое блюдо - частый компонент рациона питания человека, ему могут грозить гипертония и ожирение.
Медицинские специалисты часто критикуют картофель из-за его низких полезных качеств. Данный продукт, по их словам, не утоляет надолго чувство голода, зато его никак нельзя назвать низкокалорийным.
Не рекомендуют американские ученые употреблять в пищу и чипсы, поскольку в них не только нет ничего полезного, но они, наоборот, вредят здоровью. Из-за такой "закуски" в организме задерживается жидкость, плохо расщепляются жировые отложения, нарушается работа ЖКТ.
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