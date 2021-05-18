Согласно новому исследованию Университета Эдит Коуэн (ECU), диета, богатая фруктами и овощами, снижает уровень стресса, передает newsyou.info.

В исследовании изучалась связь между потреблением фруктов и овощей и уровнями стресса у более чем 8600 австралийцев в возрасте от 25 до 91 года, участвовавших в исследовании Австралийского диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab) Института сердца и диабета Бейкера.

Результаты показали, что у людей, которые ежедневно ели не менее 470 граммов фруктов и овощей, уровень стресса на 10 процентов ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230 граммов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в день.

Ведущий научный сотрудник, к.э.н. кандидат Симоне Радавелли-Багатини из Института исследований питания ECU сказала, что исследование усиливает связь между диетами, богатыми фруктами и овощами, и психическим благополучием.

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