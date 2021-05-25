Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня у Женеві, - про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

У повідомленні підкреслено, що в Білому домі відмовилися прокоментувати вибір міста, де зустрінуться президенти США та РФ, до остаточного уточнення деталей.