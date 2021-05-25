Президенти США та Росії готуються до зустрічі у Женеві [ Редактировать ]
Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Путіна відбудеться 15-16 червня у Женеві, - про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
У повідомленні підкреслено, що в Білому домі відмовилися прокоментувати вибір міста, де зустрінуться президенти США та РФ, до остаточного уточнення деталей.
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