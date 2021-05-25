Зранку на східному фронті незаконні збройні формування обстріляли з мінометів 82 калібру наші позиції біля Новгородського, а неподалік Водяного противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Минулої доби зафіксовано вісім ворожих атак. Зокрема, у селищі Північному, поблизу окупованої Горлівки, під ворожий ракетний удар потрапили будинки мирних жителів. На щастя, минулося без жертв.

Это мое счастье, что я не успела, а если бы вышла, то точно б летела не знаю куда.

Вибиті шибки, побиті ворожими осколками споруди. Селище Північне під Горлівкою. Пенсіонерка Валентина Миколаївна бідкається, смертоносний боєзаряд вибухнув поруч з її хатою. Близько сьомої вечора. Жінка якраз поралася по господарству як на вулиці щось гахнуло.

И стекла заторохтели, посыпалось все, а когда вышли во двор - там такое вот все (показує).

За характерними ознаками наші військові визначили, ворог стріляв з протитанкового ракетного комплексу.

Військові наголошують: супротивник застосував керовані протитанкові ракети. Ще раз. Керовані! Тобто навідник цієї зброї з того боку, через ось такий тонесенький дротик керував у польоті боєзарядом аж до самого вибуху. Але жодних армійських позицій чи військової техніки тут немає і близько.

В'ячеслав Скоряк, офіцер збройних сил України:

Це треба спитати у тих божевільних, які стріляли, і у їхніх командирів - чому вони сюди стріляли. Ми не знаємо навіщо вони це зробили.

Ще одна ворожа ракета вибухнула за кілька сотень метрів звідси - на території гаражного кооперативу.

Я был на гараже и ничего не было, а только домой пришел - и оно бахнуло.

Жертв серед мирних мешканців дивом вдалося уникнути. Хоча під час обстрілу, на вулицях було людно. Поруч гуляли діти. Олексій каже дочку устиг сховати. Дитина дуже перелякалася. Такого тут не траплялося з 2015 року.

Олексій, мешканець селища Північне:

Сразу закричал ей, что бы она бежала в погреб. Все, ми спустились в погреб и второй сразу, вот здесь, выстрел.

Постраждалим від ворожого обстрілу селянам селищна рада обіцяє допомогу у вигляді буд матеріалів.

Вікторія Котова, заступник селищного голови:

Допоможемо склом, шифер надамо. - Скільки хат постраждало? - Три.

В'ячеслав Скоряк, офіцер збройних сил України: