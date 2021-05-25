Найбільша поліцейська операція в історії англійського Корнволла. Місцеві правоохоронці готуються до саміту світових лідерів "Великої сімки". До охорони порядку залучать шість із половиною тисяч офіцерів і 150 службових собак.

Які загрози відпрацьовують та до чого готуються?

Ні, ані тварини, ані люди не постраждали. Це лише навчання. Поліція Корнволла тренується перед найбільшою операцією в історії служби. Тут готуються приймати світових лідерів на саміті G-7. А разом із главами держав очікують і агресивних протестувальників, і навіть терористів. На час заходу в регіон звезуть 150 собак. Деякі з них навчені шукати наркотики, зброю та готівку, інші - вміють знешкоджувати небезпечних людей.

Стів Вотерз, тренер тварин поліції Девона та Корнволла:

Ми завжди сподіваємося, що все пройде мирно, але деколи ситуація виходить з-під контролю і ми мусимо розуміти як її владнати. Тож поліцейські собаки, і оця, і німецькі вівчарки - це один із багатьох інструментів, які ми можемо використовувати.

До охорони правопорядку залучили півтори тисячі місцевих офіцерів та ще 5 тисяч з інших регіонів. 800 з них відповідатимуть за виявлення будь-яких ознак терористичної операції. Зокрема, їхня відповідальність - пошуки вибухівок. Їх сліди вчаться визначати на автомобілях та по всій території саміту.

Пол Кетон, сержант поліції Девона та Корнволла:

У нашому регіоні бувають схожі події, але, звісно, у значно менших масштабах. Саміт "Великої сімки" - операція великого розмаху, тож потребує більше офіцерів та передбачає набагато більше приміщень, які треба обшукати та визнати безпечними. Це доволі унікальний виклик для нашої служби.

Світових лідерів прийматимуть у мальовничому курортному селищі Карбіс Бей у Корноволлі. Воно відоме добрим серфінгом та гарними пляжами. А підготовка до саміту триває не лише на суші. Цю частину узбережжя патрулюватиме водна поліція, навіть висадять аквалангістів.

Ендрю Джойнер, сержант поліції Девона та Корнволла:

Ми матимемо відповідну кількість водного транспорту, який патрулюватиме і вдень, і вночі, і це дуже швидкі човни. З них буде можливість спостерігати за берегом та помічати проблеми ще до того, як вони зможуть наробити шкоди.

Це буде перший офлайн саміт "Великої сімки" за майже 2 роки. Велика Британія зараз головує в цьому об'Єднанні високорозвинених країн світу. Прем'єр Борис Джонсон запросив лідерів країн G-7: США, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади. А також тут чекають гостей - керівників Австралії, Індії, Пд. Кореї та Євросоюзу. Зустріч відбудеться на початку червня.

Організатори саміту мають намір уберегти учасників не лише від злочинців, але й від коронавірусу. Тож усіх причетних чекатимуть додаткові щоденні тести на COVID-19. А зустрічі та наради відбуватимуться за новими карантинними правилами.