Скандал розгортається навколо "Великої реставрації". Це, нагадаємо, частина програми "Велике будівництво". Експертів, та й пересічних громадян здивував перелік об'єктів, які Міністерство культури відібрало для проведення робіт. Чому?

У конкурсі взяли участь понад двісті об'єктів із усієї України. До переліку переможців, на які держава витратить кошти, увійшла лише половина. Абсолютна більшість - це культурні пам'ятки у Києві чи західних областях. Жоден об'єкт Одещини, та й взагалі півдня, до "Великої реставрації" не потрапив.

Геннадій Чижов, політолог:

Вот этот показательный такой игнор - он как раз нам дает сигнал, что мы не интересны, наверное, руководству страны абсолютно - потому что не только одесские, но и николаевские, херсонские сокровища архитектуры тоже не вошли в список.

Та сама Одещина подавала на конкурс чотири об'єкти: Філармонію, Музей західного та східного мистецтва, будівлю мерії й Художній музей. Те, що експертна група Мінкульту не обрала жоден, в облдержадміністрації пояснюють умовами конкурсу.

Сергій Гриневецький, голова Одеської облдержадміністрації:

Мова йде про те, що першочергово було визначено об'єкти державної власності і бюджет був проголосований під об'єкти державної власності - там, де є проектно-кошторисна документація. Одеська область подавала чотири об'єкти, але вони - обласна комунальна власність!

Чому ж Міністерство не відкоригувало умови, щоб усі пам'ятки мали рівнозначні права на реставрацію? На цю тему у відомстві спілкуватися з нами не стали. А от в одеській опозиції вважають: чиновники спеціально нічого не робили.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Гораздо легче и логичней, и объективней нормально подготовить документацию от министерства для того, какие объекты могут участвовать, для того, чтобы мы все-таки Украину развивали пропорционально, и из 109 объектов чтобы нашлось какой-то десяток-другой объектов на юго-восток Украины. Мы, еще раз скажу, все говорим об объединении страны, но такие решения Министерства культуры страну только разъединяют. Мы находим такой подход не объективным и, скажем так, не нормальным для всей Украины в целом.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас, в Одессе - это ключевой культурный город, это ключевое культурное достояние нашей страны и вообще всей Европы. И несмотря на это - денег на нее не нашлось. О чем говорит такое избирательное отношение центральной власти к юго-востоку страны? О том, что, то, что они постоянно демонстрируют: что мы для них - люди второго сорта: мы на неправильном языке говорим, неправильные у нас политические взгляды. Одесская область является одним из важных доноров государственного бюджета нашей страны - то есть, мы деньги отдаем, а назад мы не получаем вот в форме таких вот реставраций!

Уже після того, як розгорівся скандал, до Верховної Ради внесли проєкт закону, що дозволить спрямувати кошти на пам'ятки й комунальної власності. Та коли депутати його розглянуть - поки що невідомо.