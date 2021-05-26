Найвпливовіша японська газета закликала уряд скасувати Олімпійські ігри [ Редактировать ]
Впливова японська газета, інформаційний партнер Олімпіади The Asahi Shimbun, закликала уряд країни скасувати Олімпійські ігри. Журналісти вважають, що масовий захід загрожує громадському здоров'ю і може створити додаткове навантаження на медичну систему.
Раніше кілька організацій вже протестували проти Олімпіади і збирали підписи під петицією. В Японії зараз фіксують спалах коронавірусу - по кілька тисяч інфікованих щодня. Уряд поспішає вакцинувати хоча б літніх - а це 36 мільйонів громадян за два місяці.
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