Впливова японська газета, інформаційний партнер Олімпіади The Asahi Shimbun, закликала уряд країни скасувати Олімпійські ігри. Журналісти вважають, що масовий захід загрожує громадському здоров'ю і може створити додаткове навантаження на медичну систему.

Раніше кілька організацій вже протестували проти Олімпіади і збирали підписи під петицією. В Японії зараз фіксують спалах коронавірусу - по кілька тисяч інфікованих щодня. Уряд поспішає вакцинувати хоча б літніх - а це 36 мільйонів громадян за два місяці.