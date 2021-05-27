На территории Украины, по состоянию на 27 мая, 7 регионов, которые соответствуют критериям попадания в "зеленую зону" карантина. К этому списку добавили Луганску область.

Таким образом, в Луганской области коэффициент выявления новых случаев коронавирусной инфекции снизился до 4,7%. При этом в столице показатель составляет 4,9%, Винницкой области - 4,1%, Одесской области - 4,5%. Закарпатская область соответствует "зеленому" показателю эпидемического порога на 46,5%, Полтавская - на 47,2% и Хмельницкая - на 49,2%.

Отмечается, что во всех украинских регионах ситуация с COVID-19 остается в норме. Это значит, что в стране нет ни одного региона из "желтой зоны". Известно, что вся Украина может перейти в "зеленую зону" в случае, если по меньшей мере в 13 областях заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50%.

Ранее мы писали, что на территории Украины за прошедшие сутки, 26 мая, подтвердили 3509 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заразились 2 млн 193 тысяч 367 человек, выздоровели - 2 млн 6 тысяч 918, летальных случаев - 50 076.

Кроме того, в Украине завершили вакцинацию от коронавируса 107 524 человек. Делать прививку второй дозой начали в мае, С начала вакцинальной кампании привито 992 191 человек, из них получили 1 дозу - 992 189 человек, всего проведено 1 099 713 прививок.

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