На Северодонецком "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начата модернизация котельного агрегата цеха пароснабжения. Акционер Дмитрий Фирташ инвестирует в проект более 3,1 млн грн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Group DF в пресс-релизе.

Цель проекта – увеличить объем производства пара, поставляемого в основные цеха.

"Реализация позволит "Азоту" увеличить объем производства минеральных удобрений и ежечасно экономить предприятию 120 кВт электроэнергии ежечасно, – говорится в сообщении.

После реализации проекта производственная мощность котла №2 цеха пароснабжения достигнет проектной мощности в 75 тонн пара в час. Таким образом, предприятие сможет обеспечить стабильное производство пара в нужных объемах.

Пар используется в ключевых цехах завода и необходим для работы всего технологического комплекса предприятия. В год Северодонецкий "Азот" потребляет порядка 1 млн тонн пара.

"Этот проект имеет четкий экономический эффект. Мы достигнем экономии порядка 120 кВт электроэнергии ежечасно. После восстановления на предприятии полного цикла выпуска минеральных удобрений, существенно выросло совокупное потребление пара цехами предприятия. Мы реализуем этот проект, чтобы увеличить объемы производимого пара и в дальнейшем обеспечивать рост объемов производства удобрений", – подчеркнул Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ".

Во время реализации проекта специальными компаниями-подрядчиками будет проведен большой объем монтажных, строительных и других работ. В ходе модернизации будут заменены 186 экранных труб (каждая длиной более 15 метров). Для этого будет разобрана защитная огнеупорная облицовка котла, проведены строительные работы, выполнена замена защитных материалов. Кроме того, в ходе ремонтной кампании будет проведена детальная диагностика котла и устранение дефектов.

"Акционер предприятия продолжает увеличивать капитальные инвестиции в основные фонды. Благодаря инвестициям наше производство становится более надежным, экологичным и безопасным, а само предприятие – более конкурентоспособным", – резюмировал Леонид Бугаев.

В первом квартале 2021 года Северодонецкий "Азот" выпустил 265,62 тыс. тонн минеральных удобрений. В частности, предприятием выпущено 128,47 тыс. тонн аммиачной селитры, 119,6 тыс. тонн карбамида, 150 тонн аммиака водного технического, 17,4 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь).