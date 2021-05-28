У хорватській столиці подають коктейлі разом зі шприцами [ Редактировать ]
"Вакцинуватися" за барною стійкою - пропонують в одному із закладів хорватської столиці. Наливають коктейлі під назвами "Пфайзрер", "Мондерна" і "Астран-Зенекка".
Подають разом зі шприцами. Понад дві дози бармени не рекомендують. Адже можуть з'явитися побічні ефекти - труднощі з добиранням додому й погане самопочуття вранці.
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