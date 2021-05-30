Як пенсійну реформу загалом та законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему зокрема, оцінює опозиція?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЯ: ВИХІД ЧИ НІ?

То, что сейчас будут предлагать доктору, учителю часть зарплаты перечислять куда-то в перспективе, что они потом получат ее в виде пенсии - ну это примерно то же самое, что положить эти же деньги в банк. Это не дело фондов этих. Государство должно гарантировать отчисление налогов в том объеме, такую зарплату делать, чтобы хватало на будущую пенсию.

ЯКІ РИЗИКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ?

Самая главная опасность этих законов в том, что у нас нет равных условий для наших фермеров и транснациональных корпораций по выкупке земли. В общем, может быть так, что при аукционе приходить какая-то транснациональная корпорация, обладающая колоссальным финансовым ресурсом, и просто скупает землю, выбрасывая фермера, который на ней уже работает, и соответственно наши люди останутся без работы.

КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА ДОНБАСІ?