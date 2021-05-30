Пенсійна реформа, земельний кодекс і місцеві вибори: Юрій Бойко дав оцінку резонансним законопроєктам [ Редактировать ]
Як пенсійну реформу загалом та законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему зокрема, оцінює опозиція?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
- НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЯ: ВИХІД ЧИ НІ?
То, что сейчас будут предлагать доктору, учителю часть зарплаты перечислять куда-то в перспективе, что они потом получат ее в виде пенсии - ну это примерно то же самое, что положить эти же деньги в банк. Это не дело фондов этих. Государство должно гарантировать отчисление налогов в том объеме, такую зарплату делать, чтобы хватало на будущую пенсию.
- ЯКІ РИЗИКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ?
Самая главная опасность этих законов в том, что у нас нет равных условий для наших фермеров и транснациональных корпораций по выкупке земли. В общем, может быть так, что при аукционе приходить какая-то транснациональная корпорация, обладающая колоссальным финансовым ресурсом, и просто скупает землю, выбрасывая фермера, который на ней уже работает, и соответственно наши люди останутся без работы.
- КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА ДОНБАСІ?
В 18 территориальных громадах, абсолютно мирных городах - Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, взяли и отменили выборы, При чем там выбирали в 2015 году местные органы власти, выбирали президента, - этого же, кстати, - за него и голосовали там, выбирали депутатов, а сегодня власти идут просто по такому пути: там рейтинга нет, ну давайте закроем их. Апелляционный суд принял решение возобновить выборы и отменил решение Центральной избирательной комиссии по отмене выборов в 18 громадах Донецкой, Луганской областях. И мы требуем, чтобы эти выборы были Центральной избирательной комиссией в ближайшее время назначены.
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