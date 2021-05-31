На Прикарпаті жителі гірського району ризикують залишитися без лікарні. Все через брак грошей. Щоб хоч якось зекономити в медзакладі вже почалися масові звільнення. Та ситуацію - за словами медиків це не врятує. Чому не вистачає коштів? Та де лікуватимуться горяни, якщо заклад все ж закриють? Розбирались мої колеги

Працівників поліклініки Верховинської райлікарні приголомшила новина про скорочення.

Повідомили що ми із 30 липня будемо звільнені, переведені на менше навантаження - на півставки, хтось на чверть ставки, а хтось піде геть із займаної посади.

Серед тих, хто потрапив під скорочення, і медсестра пані Оксана. У поліклініці вона працює вже понад тридцять років.

Оксана Грималюк, медсестра наркологічного кабінету поліклінічного відділення Верховинської багатопрофільної лікарні:

Можливо Бог так дасть, що ми знайдемо роботу і без куска хліба не залишимось. Але що буде із людьми які тут живуть. Якщо зараз не потрібні пацієнти онкохворі, якщо не потрібні туберкульозники то що наркоман і алкоголік - куди йому діватися в даній ситуації.

Масові звільнення - не лише в поліклініці, а й у всій лікарні, пояснює головний лікар. Загалом скоротити планують щонайменше тридцять посад. І закрити дитяче відділення. А все через катастрофічний брак коштів.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

По виплаті зарплати у нас ситуація надзвичайно складна. За квітень 80 відсотків зарплати ми видали. Але травень місяць взагалі ситуація критична, тому що червневими видатками ми закриємо квітень і частинку травня - відсотків 20-30. І далі ми не маємо взагалі.

До кабінету окуліста Марії Прокопюк від ранку черга. Лікарка каже: пацієнтів - вистачає. Єдина проблема - платять мізер.

Марія Прокопюк, лікар-окуліст Верховинської багатопрофільної лікарні:

Всім виплатили суто мінімальну без нічого. - А яка зарплата у вас? - 4200 на руки чистими.

Райлікарня - завжди була дотаційна, каже її керівник. Та раніше фінансували через субвенції з держбюджету нестачу щоразу додавали. А торік медзаклад уклав договір із Національною службою здоров'я. Ситуацію врятував перехідний пакет додаткові пів мільйона гривень. Але цьогоріч його забрали.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

З першого квітня цього року вкладений новий договір з НСЗУ на фінансування. В сумі це десь половина фіксування може шістдесять відсотків від потреби. З чим це пов'язано що національна служба відповідно розрахунок розробила по кількості тих епізодів які були вивантажені в центральну систему базу даних за 2020 рік, і перший квартал 2021 року.

Тобто гроші дали за кількість наданих за минулий рік послуг. Утім, під час розрахунку НСЗУ не взяла до уваги, що медзаклад через карантин працював неповноцінно. Поліклініка майже два місяці не приймала пацієнтів. Тотальна економія і звільнення дозволять заощадити трохи більше ніж триста тисяч гривень, підрахували в лікарні.

Та навіть такі заходи ситуацію не врятують, каже головний лікар. Адже щомісяця лише на одні зарплати їм не вистачає майже вісімсот тисяч гривень.

Микола Ілюк, головний лікар Верховинської багатопрофільної лікарні:

Жителі району повідомлені це скажімо шок для всі жителів, що в нашому районі є ризик повного закриття. Це люди абсолютно не матимуть змоги доступу до вторинного рівня.

Якщо цю лікарню закриють, найближчий медзаклад - у Косові, більше ніж за 40 кілометрів звідси, через гірський перевал. А взимку його часто замітає.

Іван, житель Верховинської ОТГ:

Поліклінка і лікарня мусить бути в районі. Попробуйте їхати з Буркута до Косова або до Коломиї. Це не можливо. Поки доїде, то його вже нема.

Верховинська лікарня - на балансі селищної ради. Там кажуть: хотіли б допомогти, але й самі нині у скруті. Не можуть навіть оплатити для лікарні повністю енергоносії, хоча за законом - мають.

Леся Тофан, заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу Верховинської селищної ради:

У них була потреба два мільйони, з яких ми дали тільки мільйон двісті. Ще маємо заплатити травень ліміти, а дальше вже у нас призначень не буде. Ми ще зараз травень-червень заплатимо і на цьому у нас призначення на виплати закінчуються.

Василь Мицканюк, верховинський селищний голова:

Ми не зможемо допомогти, у зв'язку із тим, що ми самі забезпечення маємо на пів року. Поки що стараємося економити на чому можемо. Сорок три мільйони не вистачає на сьогоднішній день. Це дуже велика цифра, яку не реально зекономити. Прийдеться закривати деякі установи.

У лікарні сподіваються, що держава все-таки виділить додаткові кошти. Чи варто очікувати лікарні на допомогу - ми запитали в НЗСУ. Та відповіді поки що так і не отримали. З медзакладу вже почали звільнятися молоді лікарі. А без кадрів, навіть із грошима, його все одно доведеться закрити.