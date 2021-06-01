Про це "бацька" заявив в інтерв'ю виданню "Білорусь сьогодні"

Натомість Олександр Лукашенко вбачає загрозу саме з боку НАТО. Мовляв, якщо Альянс активізується, аж до воєнного конфлікту протягом доби російські підрозділи і війська перекинуть у Білорусь.

Про це "бацька" заявив в інтерв'ю виданню "Білорусь сьогодні". А ще повідомив, що Москва надасть Мінську сучасне озброєння. Водночас він зазначив, що не говорив з Путіним про перекидання Збройних сил Росії в Білорусь на постійній основі.