Олександр Лукашенко бачить загрозу з боку НАТО [ Редактировать ]
Натомість Олександр Лукашенко вбачає загрозу саме з боку НАТО. Мовляв, якщо Альянс активізується, аж до воєнного конфлікту протягом доби російські підрозділи і війська перекинуть у Білорусь.
Про це "бацька" заявив в інтерв'ю виданню "Білорусь сьогодні". А ще повідомив, що Москва надасть Мінську сучасне озброєння. Водночас він зазначив, що не говорив з Путіним про перекидання Збройних сил Росії в Білорусь на постійній основі.
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