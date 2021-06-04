Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному. Там на пожвавленому перехресті позашляховик на шаленій швидкості врізався в таксі. Його відкинуло на чотирьох людей. У якому стані потерпілі та хто винен у ДТП?

Аварію зафільмував реєстратор одного з водіїв. На кадрах видно, як колона машин починає рухатись. У цей момент на перехрестя просто вилітає позашляховик - і таранить таксі.

Марія Юстицька, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області:

Водій автомобіля "Шкода" на забороняючий "червоний" сигнал світлофору допустив зіткнення з автомобілем "БМВ".

За кермом таксі перебував 37-річний рівнянин. З салону його довелося звільняти рятувальникам, адже удар був настільки потужним, що машину добряче зім'яло.

Олена Стегура, речниця ГУ ДСНС України в Рівненській області:

Бійці ДСНС оперативно за допомогою спецінструмента деблокували травмованого водія та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Керманича таксі та його пасажира доправили в міську лікарню. Їх уже прооперували.

Микола Чафонов, ортопед-травматолог Рівненської центральної міської лікарні:

Поступив пацієнт, водій служби таксі, стан пацієнта стабільний. В нього є перелом стегна. Ускладнив сам характер травм, тобто травма високоенергетична, ДТП, скажімо так, йому пощастило.

А це вже відео з камери спостереження на будинку поруч. Тут видно, як після зіткнення позашляховик розвернуло й відкинуло на пішохода, який саме переходив дорогу. Медики кажуть - чоловік вижив дивом. Нині він теж у лікарні.

Олександр Діжурко, ортопед-травматолог Рівненської центральної міської лікарні:

Зважаючи на механізм травм, можна сказати що пішохід народився у сорочці. Тому що він має травми легкого ступеня. Він у свідомості, пересувається сам своїми ногами, все добре.

Загалом в аварії постраждали четверо людей. Усі вони в лікарні. Найтяжчих травм зазнала 25-річна пасажирка позашляховика - вона у реанімації.

Ігор Наумчук, лікар-нейрохірург Рівненської центральної міської лікарні:

Важка - так, оцінюється, як важка черепно-мозкова травма. На даному етапі їм проводиться консервативна терапія. Черепно-мозкова травма перебігає непрогнозовано, тобто зараз ми з прогнозами дуже обережні.

З'ясувалося, дівчину в тяжкому стані просто покинули напризволяще в позашляховику. Його водій втік, поки на місце з'їжджалися всі екстрені служби. Наразі його розшукують правоохоронці.

Марія Юстицька, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області:

Особа водія не встановлена. Також неможливо поки що сказати, на кого зареєстрований транспортний засіб. Адже можуть бути змінені державні номери. Будемо чекати, поки прийде до свідомості пасажирка вказаного транспортного транспорту.

За фактом аварії в поліції розпочали досудове розслідування. Аби встановити всі деталі цієї моторошної ДТП, нині правоохоронці вилучають відео з камер спостереження та шукають свідків. Максимальне покарання - три роки за ґратами.