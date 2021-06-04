Кабмін збільшив виплати дітям з інвалідністю та субсидії для багатодітних родин [ Редактировать ]
Допомога з держбюджету та соціальний захист для українських дітей-сиріт. Про відповідну урядову програму сьогодні в Раді звітувала міністр соцполітики Марина Лазебна.
За її словами, на сайті відомства створено спеціальну інтерактивну карту, де позначені всі заклади для дітей, позбавлених батьківської опіки. А в кожній ОТГ створено групу соціальних працівників, які контролюють, як дбають про малечу в малозабезпечених сім'ях.
Також цьогоріч уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин. Нагадали в міністерстві й про щорічне перерахування пенсій. У 2021 виплати перерахували десяти із половиною мільйонам українців.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:
З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні буде проведено індексацію пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі. на перше квітня цього року середній розмір пенсії складає 3725 грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, він збільшився на 17,5%.
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