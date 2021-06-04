Допомога з держбюджету та соціальний захист для українських дітей-сиріт. Про відповідну урядову програму сьогодні в Раді звітувала міністр соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, на сайті відомства створено спеціальну інтерактивну карту, де позначені всі заклади для дітей, позбавлених батьківської опіки. А в кожній ОТГ створено групу соціальних працівників, які контролюють, як дбають про малечу в малозабезпечених сім'ях.

Також цьогоріч уряд збільшив виплати дітям з інвалідністю та розширив програму субсидій для багатодітних родин. Нагадали в міністерстві й про щорічне перерахування пенсій. У 2021 виплати перерахували десяти із половиною мільйонам українців.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України: