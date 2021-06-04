Надзвичайники Рівного провели спецоперацію по спасінню лосиці [ Редактировать ]
Цілу спецоперацію розгорнули надзвичайники поблизу Рівного, аби витягти лосицю з водяної пастки тварина застрягла у закинутій очисній споруді і ніяк не могла вибратися.
По шию у воді та знесиленою її помітив місцевий житель. І викликав надзвичайників. Аби дістатися до тварини - довелося бензопилами розчищати прохід від чагарників.
Потім мотузкою підтягнули лосицю до бетонного борту водойми. А далі вона вже сама видерлася на берег і швидко чкурнула у ліс.
Тарас Процишин, командир відділення пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області:
Зрізали пару дерев з корчів зробили таке помостя. З першої спроби не давалося, ми якби ще підрізали - трохи вище зробили і за другою спробою вона звідти вибралася самостійно. Вона знаходилася там не один день уже. Вона була дуже обезсилена.
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