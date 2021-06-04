Цілу спецоперацію розгорнули надзвичайники поблизу Рівного, аби витягти лосицю з водяної пастки тварина застрягла у закинутій очисній споруді і ніяк не могла вибратися.

По шию у воді та знесиленою її помітив місцевий житель. І викликав надзвичайників. Аби дістатися до тварини - довелося бензопилами розчищати прохід від чагарників.

Потім мотузкою підтягнули лосицю до бетонного борту водойми. А далі вона вже сама видерлася на берег і швидко чкурнула у ліс.

Тарас Процишин, командир відділення пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області: