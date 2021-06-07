Сборная Украины на предстоящем чемпионате Европы выступит в новой форме. Ее дизайн у себя в FB показал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые входит Крым и Донбасс.

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя в Киев, Донецка и Луганска до Ужгорода поддерживать их в каждом матче", - написал Павелко.

На новую форму сборной Украины отреагировали западные СМИ.

"На униформе изображен силуэт Украины, который включает в себя аннексированный Россией Крым и контролируемые сепаратистами Донецкая и Луганская области, а также слова "Слава Украине! Героям слава!", - пишет американское издание The Sun, уточняя, что атрибутика новой формы сборной Украины по футболу "вызвала гнев России".

О новой форме сборной Украины рассказало также арабское издание Al Jazeera. СМИ указало, что против украинский футбольной экипировки протестует России и объяснило почему это происходит.

"Россия аннексировала Крым и поддерживала русскоязычных боевиков на востоке Украины. С 2014 года в результате конфликта погибло более 13000 человек.

Призыв "Слава Украине" и ответ "Героям слава" связаны с многолетней борьбой Украины за независимость", - отмечает Al Jazeera.

Напомним, в УЕФА подтвердили, что новый дизайн формы украинкой футбольной сборной с ними согласован и полностью отвечает всем международным правилам футбольной атрибутики.

По словам Павелко согласование с УЕФА нового дизайна было длительным и кропотливым. Поэтому сегодня нет никаких оснований для отмены этого решения, кто бы его не требовал.