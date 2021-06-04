В пятницу, 4 июня, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Самая открытая страна для украинских туристов - это Турция. Он также отметил, что требование ПЦР-теста - это не то, что блокирует путешествия.

Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом у нас будет больше условий для путешествий, чем в прошлом году.

В Турции, по его словам, этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия. Также он рассказал, что цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза.

Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение.

Ранее сообщалось, что привитые Sinovac украинцы получат "COVID-паспорта".

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