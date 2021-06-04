Введение COVID-паспортов: какие страны будут открыты для украинцев [ Редактировать ]
В пятницу, 4 июня, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
Самая открытая страна для украинских туристов - это Турция. Он также отметил, что требование ПЦР-теста - это не то, что блокирует путешествия.
Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом у нас будет больше условий для путешествий, чем в прошлом году.
В Турции, по его словам, этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия. Также он рассказал, что цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза.
Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение.
Ранее сообщалось, что привитые Sinovac украинцы получат "COVID-паспорта".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Підробку документів помітили співробітники Центру тестування й повідомили про це поліції
Уже на початку липня Україна планує запровадити ковід-сертифікати, або як їх ще називають, "паспорти вакцинації"
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновление международных путешествий
Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія"
Недавно в Харькове произошел вопиющий случай - женщина выложила в сеть видео, как вместе с тремя детьми портит заграничные паспорта