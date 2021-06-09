Завершення будівництва "Північного потоку-2" це вже реальність. Із такою заявою виступив Держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті. За його словами, тепер Вашингтон працюватиме над пом'якшенням наслідків.

Зокрема, Штати ведуть перемовини з Німеччиною про компенсацію збитків Києву. Нагадаю, американський Президент Джо Байден нещодавно заявив - нові обмеження щодо Північного потоку можуть нашкодити відносинам США і Європи.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США: