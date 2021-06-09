Завершення будівництва "Північного потоку-2" це вже реальність - Ентоні Блінкен [ Редактировать ]
Завершення будівництва "Північного потоку-2" це вже реальність. Із такою заявою виступив Держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті. За його словами, тепер Вашингтон працюватиме над пом'якшенням наслідків.
Зокрема, Штати ведуть перемовини з Німеччиною про компенсацію збитків Києву. Нагадаю, американський Президент Джо Байден нещодавно заявив - нові обмеження щодо Північного потоку можуть нашкодити відносинам США і Європи.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Реальність така, що фізичне завершення будівництва "Північного потоку-2" - це вже доконана справа. Питання в тому, як нам підтримати інтереси України, інших країн, яких стосуватиметься проєкт, і наші власні. Німеччина зараз пішла на перемовини. Від них ми чекаємо конкретних результатів - компенсації для України і неможливості використання Росією власного газу як зброї.
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