День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием. Он имеет переходную дату и в зависимости от года дата может выпадать на 20 или 21 июня. В 2021 году день летнего солнцестояния будет отмечаться 21 июня. Пик придется на 03:32.

День летнего солнцестояния является одним из самых мистических в году. В народе верят, что он обладает особой энергетикой. Утром, в частности, предки собирали росу, умывались ею, чтобы таким образом сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

Нельзя скандалить и выяснять отношения.

Не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила безопасности.

Что можно делать в день летнего солнцестояния:

Стоит загадать самое заветное желание: оно обязательно сбудется.

В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.

Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.

В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.

Приметы на День летнего солнцестояния:

Плохая и пасмурная погода в этот день предвещает неурожай.

Много росы утром на летнее солнцестояние – к хорошему урожаю.

Если ночь была звездной, то осенью будет много грибов.

Встретить рассвет в День летнего солнцестояния – к здоровью в течение года.

В народе также верили, что, чтобы привлечь деньги и удачу, в этот день нужно положить под дверь монету.

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