День летнего солнцестояния 2021: что запрещено делать [ Редактировать ]
День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием. Он имеет переходную дату и в зависимости от года дата может выпадать на 20 или 21 июня. В 2021 году день летнего солнцестояния будет отмечаться 21 июня. Пик придется на 03:32.
День летнего солнцестояния является одним из самых мистических в году. В народе верят, что он обладает особой энергетикой. Утром, в частности, предки собирали росу, умывались ею, чтобы таким образом сохранить молодость и красоту.
Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:
- Нельзя скандалить и выяснять отношения.
- Не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила безопасности.
Что можно делать в день летнего солнцестояния:
- Стоит загадать самое заветное желание: оно обязательно сбудется.
- В день летнего солнцестояния стоит собирать утреннюю росу, так как она в этот день обладает магическими свойствами.
- Также стоит положить у порога дома крапиву, чтобы беды обошли дом стороной.
- В день солнцестояния нужно собрать лекарственные травы, сделать из них букет и повесить на видном месте в доме. Так дом обойдут все беды и болезни.
Приметы на День летнего солнцестояния:
- Плохая и пасмурная погода в этот день предвещает неурожай.
- Много росы утром на летнее солнцестояние – к хорошему урожаю.
- Если ночь была звездной, то осенью будет много грибов.
- Встретить рассвет в День летнего солнцестояния – к здоровью в течение года.
- В народе также верили, что, чтобы привлечь деньги и удачу, в этот день нужно положить под дверь монету.
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