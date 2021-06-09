Вознесение Господне: как загадать желание [ Редактировать ]
10 июня в Украине будут праздновать Вознесение Господне. Это один из крупнейших церковных праздников в июне.
Дата празднования Вознесения отсчитывается от Пасхи. Вознесение наступает на 40-й день после Пасхи. Таким образом, в православном календаре на июнь 2021 года Вознесение приходится на 10-е число.
На Вознесение готовят специальную выпечку - печенье в виде лесенок или пироги, украшенные подобными элементами из теста, а также пекут блины, которые называют "онучами". Все это связано с символикой подъема Спасителя на небо.
Как загадать желание на Вознесение
Господь милостив к верующим, поэтому считается, что молитвы, произнесенные в Вознесение, будут услышаны, а загаданные желания исполнятся.
Отметим, что просить материальных благ по этому поводу не следует. Нужно загадывать добрые желания и искренне просить об их исполнении Всевышнего.
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