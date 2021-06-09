COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч українців щепилися минулої доби, а загалом провакциновані вже майже мільйон чотириста людей. Щоправда, з них другу дозу отримав лише кожен десятий.
Загальна коронавірусна динаміка в Україні залишається позитивною. На сьогодні маємо плюс 1 400 нових хворих. Тих, хто одужав - уп'ятеро більше. В лідерах інфікувань традиційно Київ та область, Харківщина та Дніпропетровщина.
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