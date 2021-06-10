"Негативный фон в отношении таможенников тормозит ход реформы" - Щуцкий [ Редактировать ]
Медиа-войны на сегодняшний день - самый сильный механизм в противодействии проведения реформы таможенной службы. Об этом заявил директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в интервью "РБК-Украина".
"Контрабанда сейчас другая, она вышла на другой уровень. Они не отстреливаются, как в 90-х, сейчас это переросло в медиа-войны, пытаясь уничтожить врага любыми путями. То есть определенные структуры, связанные с контрабандными схемами, которым мы "наступили на горло", пытаются таким образом сделать нас более сговорчивыми", - считает Александр Щуцкий.
Он также прокомментировал ситуацию с задержанием на прошлой неделе сотрудника Волынской таможни и изъятии у него крупной суммы денег. В СМИ сообщалось, что деньги могли предназначаться центральному аппарату таможни, в частности, Щуцкому.
"Совершенно очевидно, что это бред и каких-то подтверждений этому нет и быть не может. Но я понимаю, почему это подхватывает пресса - никто не читает позитивные истории, всех интересует только негатив", - отмечает он.
По его мнению, к распространению этой ложной информации могут быть причастны несколько групп контрабандистов, все те, кому не выгодно, чтобы департамент рисков по ним работал.
"В любом случае эти или другие атаки ни к чему не приведут. Таможня продолжит заниматься минимизацией рисков, уменьшением "ручного" влияния и человеческого фактора, чтобы в будущем не нужны были департаменты рисков, контрабанды и другие, а система сама автоматически срабатывала на нетипичные маршруты или операции", - заявил таможенник.
В то же время, для избежания каких-либо спекуляций вокруг этой, Щуцкий решил написать письмо на руководителя таможенной службы Павла Рябикина с просьбой провести служебное расследование по данному факту и на время, пока будет идти разбирательство, освободить его от должности директора департамента.
"Рябикин мою просьбу поддержал и с 9 июня я временно отстранен. Я считаю, что в сложившейся ситуации - это единственный способ остановить распространение абсолютно надуманных спекуляций", - отметил он.
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