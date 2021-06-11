В Украине вакцинируют работников критически важной инфраструктуры [ Редактировать ]
На территории Украины началась вакцинация от коронавирусной инфекции работников "Укрпочты". Иммунизацией граждан будут заниматься мобильные бригады.
По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в связи с тем, что работники почты являются частью критической инфраструктуры, их иммунизация проводится на третьем этапе кампании.
Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью.
Отмечается, что медики прививают сотрудников "Укрпочты" в офисах в Киеве, Ровно, Сумах, Чернигове, Житомире и других городов. Известно, что во время первой волны вакцинации прививку получат более 5 тысяч человек. Первая доза будет сделана им до конца недели, а вторая уже через 4 недели.
Читайте также, в Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. В столице начнут иммунизировать сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.
Кроме того, за минувшие сутки 54 329 человек получили прививку от коронавируса. С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
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