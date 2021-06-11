У Німеччині тестують COVID-19 паспорт: як усе працює? [ Редактировать ]
Ще далі пішли у Євросоюзі. Там затвердили єдиний "ковідний паспорт" для всіх країн. Він виглядає як QR-код, тож мова країни, що його видала, не має значення. Новий документ уже тестують у Німеччині.
Як усе працює? І чи видаватимуть такі паспорти у звичайних аптеках? - розкаже Олена Абрамович.
Щеплення проти коронавірусу у Євросоюзі вже отримав кожен третій. А от так звані "паспорти вакцинації" більшість європейців поки що бачили лише по телевізору. Бо хоч певні країни уже місяцями дозволяють в'їзд вакцинованим європейцям, застосовували для цього паперові довідки. І часто-густо на кордоні виникали проблеми через банальні мовні питання.
Йорун Ленарс, нідерландський євродепутат:
Протягом останніх тижнів я отримував електронні листи від повністю вакцинованих громадян Нідерландів, яких тримали на німецькому кордоні, бо Німеччина не приймає сертифікати про вакцинацію нідерландською. Це була гарна демонстрація того, що могло б відбуватися цього літа.
Аби таких проблем не виникало, у ЄС затвердили однаковий для всіх документ - назвали його "Зелений цифровий сертифікат". Виглядає він як к'юар код. І будь-який прикордонник може прочитати його з допомогою спеціального додатка зручною для себе мовою.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Мета полягає у тому, щоб цей цифровий сертифікат про щеплення можна було прочитати в Гельсінкі, Амстердамі або на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей.
У тестовому режимі такі сертифікати уже застосовують сім країн ЄС. І питання, яке зараз вирішують, це як його видати тим, хто уже давно зробив усі необхідні щеплення. У Німеччини розробили покроковий план.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччин:
Для підтвердження вашого статусу вакцинації існує жовтий, міжнародно визнаний сертифікат ВООЗ, який продовжуватиме діяти. Він важливий, особливо для тих, хто з будь-якої причини не бажає мати цифрову версію.
Щоб отримати цифровий сертифікат з кьюар кодом, а саме з ним найкраще подорожувати, імунізованим німцям потрібно буде звернутися туди, де вони отримали друге щеплення до сімейного лікаря чи у центр вакцинації. Планують також залучити аптеки.
Показуєш звичайну довідку про вакцинацію - отримуєш електронний ключ до мобільного додатка CovPass. У ньому, власне, й з'являтиметься кьюар код з інформацією про щеплення.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Усе відбуватиметься поступово. Центри вакцинації, лікарські практики та аптеки братимуть участь, але не всі з них запрацюють сьогодні чи завтра.
Найпростіше бути тим, хто тільки зараз отримуватиме друге щеплення. Відразу після вакцинації автоматично надсилатимуть пацієнту електронний ключ до мобільного додатка CovPass. Схожу систему збираються використовувати і в інших країнах Євросоюзу обіцяють все налагодити до 1 липня. Поки що ж, наприклад у Бельгії, довідка про вакцинацію може виглядати як звичайний касовий чек - і з нею в подорож не поїдеш.
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Загалом у областях їх відкриють 35 - повідомили у МОЗі. А у столичний центр на вакцинацію "вихідного дня" тепер можна записатися заздалегідь
А от так звані "паспорти вакцинації" більшість європейців поки що бачили лише по телевізору. Бо хоч певні країни уже місяцями дозволяють в'їзд вакцинованим європейцям
Експерименти довели, що після другої дози вакцин Pfizer та Moderna у добровольців віком від 12 до 24 виникає міокардит, тобто запалення серця