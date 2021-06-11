У Києві жінка викрала небезпечний штам вірусу: що було у пробірці? [ Редактировать ]
Вірусна крадіжка! У Києві з наукового інституту біотехнологій колишня працівниця вкрала небезпечний штам вірусу. Причому зберігала його у своєму холодильнику, а поцупила на продаж.
Кому планувала продати й навіщо? І головне що було у пробірці - все розкаже Анна Каменєва.
Заморожене м'ясо, ягоди, вареники... А що в морозилці вдома у вас? У жительки Києва, приміром, флакони зі штамами пташиного вірусу.
Отаких 7 ампул вірусу хвороби Ньюкасла правоохоронці знайшли у 67-річної жінки під час обшуку наприкінці минулого року. За версією слідства, винесла вона їх із державного інституту, де й працювала. Мовляв, контракт з установою спливав, вирішила наостанок підзаробити.
Ігор Разумей, заступник прессекретаря Київської міської прокуратури:
Близько 111 тисяч гривень. Це саме шкода, яку вона завдала інституту винісши ці матеріали, даркнет існує, можливо вона хотіла там продавати, а можливо в неї є якісь знайомства, кому хотіла збувати, слідство поки що триває, буде встановлено чи вдалось їй продати щось.
Жінці вже вручили підозру. Їй загрожує до 5 років в'язниці. У самому інституті зникнення матеріалу не помітили, аж поки правоохоронці не почали слідство. То чи так легко винести з Центру штамів мікроорганізмів бодай один вірус? А їх там у колекції понад 600. В інституті запевняють - це неможливо.
Анатолій Головко, директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів:
Не то що вона взяла зі сховища. Вона не могла, тому що в нас є перше - електронна база стеження за рухом штамів, у нас є по суті днєвнікі і таке інше, вона виконувала роботу по оновленню біологічних властивостей даного штаму, ну і під час даної роботи, мабуть, вона і зробила більшу кількість напрацювала цього матеріалу і винесла його додому.
А от чи могли б ці штами призвести до спалаху небезпечної хвороби?
Анатолій Головко, директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів:
Ті штами які були винесені з інституту, вони не являють небезпеки для тваринництва птахівництва України, вони не могли по суті викликати захворювання і розповсюдження даного захворювання на нашій території.
Борис Кобаль, директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України:
Навіть якщо б цей збудник потрапив в навколишнє середовище, в корми, воду і так далі, ймовірність того що були б якісь наслідки для птиці чи свійської чи дикої - вони дуже малі.
Хвороба Ньюкасла, або псевдочума, особливо небезпечна для свійської птиці.
Роман Матвійчук, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Києві:
Вона ще називається синдром набряклої голови, тобто такі хворіють в домашньому господарстві це в основному кури, скажемо так шляхом зараження є контакт з хворою птицею. Достатньо висока смертність, також можуть хворіти люди, у них як клінічні прояви - це риніти, кон'юнктивіти, загальний пригнічений стан.
Ліків від хвороби не існує. Заражену птицю знищують.
Борис Кобаль, директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України:
Для того, щоб не допустити виникнення поширення цього захворювання одним єдиним засобом є вакцинація птиці приватного сектору і дрібних невеликих фермерських господарств. У середньому близько 130 млн щеплень птиці в рік здійснюються нашими фахівцями.
Вакцина для господарств - безкоштовна, її замовляє держава. І вона дієва, розповідають у Держпродспоживслужбі. Бо ж останній спалах в Україні зафіксовано 15 років тому. Та поодинокі випадки все ж можуть траплятися в домашніх маленьких господарствах. Тому купувати м'ясо і яйця на стихійних ринках - експерти не радять.
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