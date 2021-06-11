У п'ятницю ввечері, 11 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, як зріс державний борг України за останні 1,5 роки.

"Давайте згадаємо кінець 2019 року, коли безпрецедентно знизився державний борг. Там було трохи більше 50%. Дійсно, в дуже важкий ковідний рік, в якому Україна впала на 4% ВВП. До речі, не набагато менше, ніж впали європейські країни світу. Але, тим не менш, рік був важкий і ми були вимушені взяти борг і укласти програму з МВФ. І, безперечно, сума збільшилась. Ми рахуємо, що десь на кінець року в нас буде 63% боргу", - заявив він.

Гетманцев додав: "Період ковіду, період кризи - це якраз той період, коли необхідно брати гроші і збільшувати держборг, щоб потім його скоротити. Економіка повинна розвиватись і я щасливий з того, що врешті-решт в цьому році те падіння промислового виробництва почало відновлюватись".