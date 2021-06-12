Ярослав Амосов стал первым украинцем - чемпионом Bellator (видео) [ Редактировать ]
Источник: Bellator
В ночь на 12 июня, в Анкасвилле (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, где главным событием стал титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом бразильцем 33-летним Дугласом Лимой (32 победы, 8 поражений) и украинцем Ярославом Амосовым (25 побед, ни одного поражения).
Поединок продлился все пять раундов и длился по одному сценарию: примерно половина пятиминутки проходила в стойке без явного преимущества какого-либо из бойцов, затем Ярослав переводил 33-летнего Лиму в партер, где уверенно его контролировал.
A body lock takedown from the challenger!@PhenomLima vs. @YaroslavAmosov is LIVE now on @SHOsports. #Bellator260 pic.twitter.com/TiWiXEHJC3— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
Бой закончился победой уроженца Ирпеня Киевской области единогласным решением судей - 50:45, 49:46, 49:46.
An emotional @YaroslavAmosov is your new #Bellator world welterweight champ.#MMA #Bellator260 pic.twitter.com/qvSujc6WTc— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
27-летний Ярослав Амосов стал первым в истории украинцем - чемпионом промоушена Bellator.
Амосов по прозвищу "Динамо" - четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо и чемпион мира по MMA версии GEFC среди профессионалов. Начиная с 2012 года, он на профессиональном уровне выступает в ММА.
Напомним, что президент Федерации ММА Украины оказался гражданином России.
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