В ночь на 12 июня, в Анкасвилле (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 260, где главным событием стал титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом бразильцем 33-летним Дугласом Лимой (32 победы, 8 поражений) и украинцем Ярославом Амосовым (25 побед, ни одного поражения).

Поединок продлился все пять раундов и длился по одному сценарию: примерно половина пятиминутки проходила в стойке без явного преимущества какого-либо из бойцов, затем Ярослав переводил 33-летнего Лиму в партер, где уверенно его контролировал.

