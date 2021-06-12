Зривало дахи та виривало з корінням дерева. Кіровоградщиною пронісся буревій зі зливою. Без електропостачання - понад сто будинків. Ще зо два десятки домогосподарств - без дахів та вікон.

Олена Бринза бачила наслідки й розкаже більше.

Будинки без дахів, зламані дерева і зруйновані паркани. Це село Аджамка на Кіровоградщині. Напередодні тут пронісся буревій зі зливою.

Стрімка злива почалася раптово. Заливало дощем і хилило до землі вітром дерева щонайбільше десять хвилин. А от лиха негода наробила - чимало.

Любов Стельмах, жителька Аджамки:

Сильний вітер як ураган пішов, страшне що робилось, це дуже страшно було, я в хаті сиділа у мене волос дибом піднімався от оцього всього. Я виходю, а тут все порозкривано, все лежить, шифер тут лежить.

Без дахів, а подекуди й зовсім напівзруйновані хати.

Володимир Кедрич, житель Аджамки:

Грозить обрушеніє стіни, потому шо вся влага пішла туди, я вже заказав отсєв, щоб стєну нову отстроїть, потому шо це уже всьо.

Від негоди постраждало щонайменше два десятки обійсть. Ще із сотню домогосподарств через обірвані електропроводи залишилися без світла.

Тетяна Зайченко, голова Аджамської громади:

Затоплені подвір'я, пошкоджені городи, пошкоджені подвір'я, погреба затоплені і навіть птиця живність також є пошкодження, в нас на даний час в сільській раді був шифер, ми допомагаємо людям роботою і шифером.

Односельці допомагають одне одному ліквідувати наслідки негоди. Прибирають повалені дерева, лагодять паркани й дахи. А синоптики знову попереджають: протягом тижня сильні дощі з грозами.