Вибухи, вогонь і стовпи чорного та густого диму, який стояв на околиці Києва більше ніж тиждень. Шестеро - загиблих, і ще більше скалічених.

Цього тижня - річниця техногенної катастрофи під Васильковом. Коли 2015-го року на АЗС спалахнула пожежа.

Пізніше слідство встановило - там займалися нелегальним виготовленням бензину. Відтоді минуло багато часу, але винних у трагедії не покарали, а постраждалим не виплатили компенсації. Подібні ж мінізаводи й далі безконтрольно працюють по всій країні.

Двобій із вогнем, який тривав 8 діб. Техногенна катастрофа, яка скалічила десятки доль. І чому ніхто не поніс за це відповідальності?

Ольга, жителька села Крячки:

Почало вибухати о 8 ранку, ми тут стояли, дивилися. Перша бочка взлетіла.

Пані Ольга ті події - пам'ятає добре. Будинок її родини лише за кілометр від нафтобази "БРСМ-НАФТИ". Розповідає: спочатку вони навіть не розуміли, що відбувається. Панікувати почали пізніше: коли цистерни з паливом стали вибухати.

Ольга, жителька села Крячки:

І ми почали тікати з дітьми, збирати документи, що було, уїхали на машині під ліс. І там ми це все пережидали, ночували там в лісі.

Петро, пожежник:

Побачив - горять ємності, горить нафтобаза. Вже було охоплення території велике.

Петро Сезонюк - один із пожежників, який тоді у червні 2015-го гасив пожежу на нафтобазі під Васильковом.

Петро, пожежник:

В мене загинув мій співробітник. Євгеній Шевчук.

А разом із Євгеном іще троє колег.

Марія Тарасенко, дружина загиблого пожежника:

Казав, що його мають змінити, десь 8-9. І потім він повернеться. В обід телефонувала, а вже зв'язку не було.

У вогні 6 років тому загинув чоловік Марії - пожежник Андрій Тарасенко. У нього лишилася маленька донька. Жінка розповідає - під час гасіння, Андрій просто не зміг знайти вихід з вогняної пастки.

Марія Тарасенко, дружина загиблого пожежника:

Один вхід-один вихід. Не аварійний. Він взагалі був один. Це порушення, порушення правил пожежної безпеки. Не було обвалування. Ці цистерни одна на одній. Там не було навіть системи пожежогасіння.

Ще у пожежі загинули двоє працівників нафтобази. Петру, можна сказати, пощастило. Коли вибухнула одна з цистерн він наосліп вибрався з полум'я, але його обличчя та тіло у павутині шрамів.

Петро, пожежник:

Погано, звичайно. Перед тим було все нормально. А зараз крутить і вертить все. Здоров'я не таке, як було. Три місяці провів в обласній Київській лікарні. І потім 4 рази їздив у Немирів на реабілітацію. Компенсацію ніяку не отримував. "БРСМ" нічого не давала.

Ані компенсацій, ані навіть вибачень від компанії не почули й жителі найближчих до місця катастрофи і пошкоджених нею будинків.

Ольга, жителька села Крячки:

Зрештою, було страшно. Зі сторони їхньої ніхто не приїжджав, не питав, чи може якась допомога потрібна. Ні, у нас взагалі ніхто нічого не питав.

Чому ж вогонь так довго не могли локалізувати? З нами погодився поговорити колишній працівник нафтобази, але просить не показувати його обличчя. Розповідає: наслідки могли б бути не такими катастрофічними, якби пожежників викликали вчасно, а не через півтори години:

Колишній працівник нафтобази:

Там просто, колишній керівник, який був. Він хотів, думав своїми силами загасити. Якби він зразу викликав пожежних, вони б затушили. А так, поки не почала горіти друга бочка не викликали пожежних.

Пояснення цим відчайдушним спробам - самостійно приборкати вогонь, також є. Виявляється, пожежників ніхто не викликав, бо на нафтобазі нелегально виготовляли паливо.

Колишній працівник нафтобази:

Там була повна база забита. Ну, "БРСМ". Ви що, не знаєте, що таке "БРСМ"? Вони ж там робили всі ці рухи. Мішали, да там. Прорвало шланг. І почало бігти на насос.

У "БРСМ-НАФТА" - усю відповідальність за трагедію заперечували ще на стадії слідства. Офіційна позиція компанії - навмисний підпал, або теракт. Про це йшлося в заяві директора департаменту стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука. Втім, слідство підтверджень цих версій - не знайшло. А те, що на базі під Васильковом кустарно виготовляти бензин, правоохоронці підтвердили ще 2015-го.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Вовремя допроса сотрудников предприятия установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности, внимание, путём смешивания бензина различных октановых чисел.

Тобто, першопричина пожежі - це виробництво фальсифікату.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Мало того, что там незаконно производили топливо - эта база сама по себе работала незаконно. Она не была введена в эксплуатацию, резервуарный парк этой базы был увеличен в 7 раз без каких либо документов.

І відтоді не змінилося нічого! В Україні і далі працюють нелегальні мінінафтопереробні заводи. За підрахунками експертів, їх щонайменше 25! І працюють вони за незмінною схемою: імпортують з-за кордону октанопідвищуючі компоненти під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Сегодня эти компененты идут на нефтебазу в Переясловском, компании "БРСМ". Вот, например у них мини-нпз в Гадяче. Он не пренадлежит "БРСМ", а какой-то другой компании. Но, мы видим что оттуда всё топливо едет к ним на заправку. Что ресурсы, которые туда приходят - они закупаются структурами, которые уже непосредственно, афелированы.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Останні наші два дослідження, це 95, 92 бензин - знайшли в них порушення. В октановому числі і у вмісті 92 бензину заборонених речовин, які підвищують октанове число.

І цей бензин ви купуєте під виглядом "преміум" палива. І хоча ціна може бути привабливою, та зрештою якості не гарантує ніхто. А у виграші залишається лише АЗС. І на вас заробили, і податки не сплатили.

Сергій Федоренко, директор з комерційних питань Укргазвидобування:

Там ви бачите, де є мінус 5 гривень від ринку це за рахунок того, що 9 гривень з акцизу та ПДВ не сплачується. І при цьому, невідомо, що ви заправляєте в бак.

Напівлегальні НПЗ, "кустарний" бензин. У тіні цього ринку крутяться мільйони, які повз державний бюджет - осідають у чиїхось кишенях.

Олександр Сіренко, експерт паливно-енергетичної галузі:

Це треба наполягати, щоб ДФС робила рейди і перевіряла наявність документів.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Система впирається. Система будувалася так 29 років. І сьогодні її складно зруйнувати. Але ми це зробимо у будь-якому випадку. Ми знаємо перелік так званих міні-НПЗ

А поки чиновники обіцяють оголосити масштабну війну фальсифікату, триває локальна боротьба у судах. [19]За справедливість борються постраждалі від пожежі і під Васильковом, і у схожій катастрофі в Переяславі 7 років тому.

Тоді під час вибуху АЗС теж загинуло шестеро людей. Як встановило слідство, через порушення у проєктуванні. Винних, як і у випадку з Васильковом - досі не покарали. І поки постраждалі оббивають пороги судів, сподіваючись на компенсації - ділки і далі заробляють мільйони "бензинових" доларів...