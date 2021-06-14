Путин сделал заявление о своем преемнике [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему. Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC, текст опубликован на сайте Кремля.
По его словам, на его место "придет когда-то обязательно другой человек".
"… если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - отметил Путин.
Он выразил уверенность в том, что основы российской государственности, экономики и политической системы будут такими, что смена президента "не обрушит все в одночасье".
Он также ответил на вопрос, ждет ли от своего преемника гарантии безопасности, как сам Путин в свое время предложил Борису Ельцину.
Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное - это судьба страны и ее народа.
Ранее мы писали о том, что Путин назвал цель встречи с Байденом.
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