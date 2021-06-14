В Україні вшанували пам'ять загиблих у небі над Луганщиною десантників [ Редактировать ]
Сьогодні сім років від дня трагедії в небі над Луганським летовищем. У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту "Луганськ" терористи підбили військово-транспортний літак ІЛ-76, на борту якого було 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.
Головними винуватцями злочину визнано тодішнього ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького і ще двох командирів терористів. Цьогоріч у березні суд у Дніпрі заочно засудив їх до довічного ув'язнення.
Українського генерала Віктора Назарова, якого у цій справі засудили до 7 років за службову недбалість, місяць тому виправдав Верховний суд України.
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