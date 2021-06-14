Розмова за погодженням з НАТО. Зустріч Байдена з Путіним відбудеться лише "за повної підтримки та повної солідарності всіх союзників Америки по Альянсу", - заявляють у Білому домі.

Які саме домовленості та меседжі готують до саміту в Женеві? І як триває підготовка до нього?

Дрони поза законом! Від сьогодні Женева повністю закрила небо для безпілотників. Поліція обіцяє штрафувати і конфісковувати дрони в будь-кого - навіть у журналістів. А від завтра обмеження розширять. ВПС Швейцарії візьмуть авіапростір під контроль, виняток - лише для рейсових авіалайнерів у міжнародному аеропорту Женеви. Проте жодному гелікоптеру чи літаку не дозволять пролітати над центром міста, де і відбуватиметься саміт.

Військові пообіцяли збивати будь-який літальний апарат, пілот якого намагатиметься потрапити в заборонену зону. Навколо вілли, яка прийматиме делегації, та готелів, у яких вони житимуть, цієї ночі виросли бар'єри з колючим дротом. Та крайнощів немає: станом на тепер і автомобільний рух, і туристів у переміщеннях не обмежують.

Спостерігаючи за зовнішньою підготовкою до саміту (а це і справді цікаво, швейцарці роблять усе без фанатизму, у Штатах - вже б пів міста перекрили) - преса водночас з'ясовує, які політичні меседжі готує команда Байдена. І Білий дім постійно анонсує свої плани.

По-перше, всі плани та домовленості для зустрічі в Женеві, Байден за зачиненими дверима спочатку обговорить з союзниками по НАТО, учасниками саміту, - повідомив журналістам Радник із нацбезпеки Джейк Салліван. І наголосив: так, до Путіна президент США поїде лише з їхньою "повною підтримкою та солідарністю".

Ще один анонс - від речниці Білого дому, Джен Псакі. Яка пояснює: мовляв, Байден (на відміну від Трампа) не налаштований вибудовувати довіру чи дружні відносини з Путіним. Його мета - лише пошук можливих спільних інтересів. До того ж пообіцяла, що Байден буде "прямолінійним" та "відвертим щодо тих питань, які викликають в Америки занепокоєння". Україну прямо не назвали, але за контекстом можна зрозуміти, що порушать і тему війни на Донбасі.

Значну частину розмови американці хочуть присвятити ситуації щодо останніх кіберзлочинів та хакерських атак, за значною частиною яких (як припускають спецслужби) стоїть саме Росія або російські хакери. Щодо цього питання в Штатів є конкретні застереження.

Їх проанонсувала посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. США заявлять Росії про відповідальність за переховування хакерів! Москві прямо скажуть: повинні взяти на себе відповідальність за розв'язання цієї проблеми. І що нещодавня атака на американські трубопроводи, яка відбулася з російської території, але за якою, як вважають у Вашингтоні, не стояв Кремль, - більше не повинна повторитися.

Тобто частина позицій для женевського саміту визначена вже зараз. Але над іншою частиною в команді Байдена ще працюють - до середи.