Щорічна виставка собак відбулася у Нью-Йорку. Участь у ній взяли понад 200 порід. Судді обирали, котрий з учасників найкраще відповідає нормам своєї породи.

Цього року перше місце дісталося пухнастому пекінесу на прізвисько "Васабі", який уже був переможцем два роки тому. Ця собача виставка - одна з найдавніших у світі, перший конкурс провели ще 1877-го року.