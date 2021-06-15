У Нью-Йорку відбулася виставка собак [ Редактировать ]
Щорічна виставка собак відбулася у Нью-Йорку. Участь у ній взяли понад 200 порід. Судді обирали, котрий з учасників найкраще відповідає нормам своєї породи.
Цього року перше місце дісталося пухнастому пекінесу на прізвисько "Васабі", який уже був переможцем два роки тому. Ця собача виставка - одна з найдавніших у світі, перший конкурс провели ще 1877-го року.
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