На Донбасі військові протистоять ворожим снайперам [ Редактировать ]
На Донбасі двоє українських захисників підірвалися на міні. Їх доправили до лікарні. Стан одного - задовільний, іншого середньої тяжкості. За минулу добу зафіксували 8 порушень режиму тиші. Неподалік Новотошківського ворог цілив із гранатометів та стрілецької зброї.
А поблизу Водяного двічі обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На атаки противника українські бійці відповідали вогнем. А на Луганщині армійці знешкодили ворожий безпілотник.
Якщо хтось думає, що тут можна так просто погуляти в окопах, то він помиляється.
І це ще трішки підсохло, жартують бійці. Дощів не було днів зо два. Передова поблизу Авдіївки.
А солдатам, між іншим, щодня доводиться долати такі дистанції в окопах і навіть жити тут теж.
І це вже скільки у вас таке болото? Та неділі дві-три, оце як дощі пішли. Ну ми не розстроюємося. Черпаємо, черпаємо і черпаємо. відрами, а там де сильно затоплює, то мотопомпою.
Дощі додають неабияких клопотів. Подекуди окопи доводиться відновлювати повністю.
Так воно все сложилося ось так тут. Це коли вода текла? Да, а на других позиціях там вообщє. Єсть відео там води отак по труси було, пацани вичерпували.
Та негода - це ще не найбільша біда, кажуть армійці. Тут є й значно небезпечніша проблема. Ворожі снайпери. Супротивник близько. Для стрільців ідеальна дистанція.
Активність спостерігається? - Ну, дуже велика активність.
Ну от навпроти, де ви стоїте, він трішки висунув голову і за це поплатився.
Піхотинці розповідають: нещодавно тут ворожий снайпер поцілив у голову нашому солдатові. Поранення тяжке, та лікарі бійця врятували.
Отак і триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами снайперів. Пан Тарас, родом із Київщини, працював на заводі токарем, воює із четвертої хвилі мобілізації.
Маємо якось гуртуватися проти тої орди, що напала.
І українці гуртуються. Володимир пішов захищати Батьківщину слідом за батьком. Тепер служать в одному підрозділі. Тут, на передовій.
Там де ви заходили він працює водієм. Спокійніше трохи з батьком? Ну да, тільки переживає він канєшно! А ви за батька? Так, дуже переживаю.
Вологі окопи та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, кажуть бійці. Та певні: до мирного життя повернуться тільки після перемоги. А вона неодмінно буде.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми маємо давити їх, потроху давити, мені так здається, щоб їм було тут некомфортно. Вода камінь точить не силою удару, а частотою падіння.
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