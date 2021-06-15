Прививки 17-18 июня: Центр вакцинации открыл запись [ Редактировать ]
В Киеве на 17 и 18 июня Центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) открыл запись на прививки. Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram.
Отметим, что на этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет.
Запись на массовую вакцинацию в МВЦ на 17-18 июня открыто.
Записаться на вакцинацию можно по ссылке.
Если вы не успели забронировать время - не волнуйтесь, мы будем информировать вас о всех последующих возможности записи.
Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
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