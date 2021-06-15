А от до чого без перебільшення готується весь світ, то це до завтрашньої зустрічі Байдена та Путіна. Американський президент уже прибув у Женеву. А до того у Вашингтоні він розповів, Як будуватиме свою розмову із російським президентом. Згадав і про Україну. Політичні заяви та обіцянки чув наш американський кореспондент - Дмитро Анопченко.

"Критично важливою" назвав Джо Байден свою завтрашню Женевську зустріч із Путіним. І пояснив, вийшовши до преси, взагалі не чекає від саміту якоїсь довіри. Каже, він назве Путіну перелік своїх вимог і ціну, якщо Москва не дотримається домовленостей.

Джо Байден, президент США:

Річ не в довірі, а в домовленостях. Коли ви домовляєтеся із супротивниками, ви ж не кажете: "Я вам довіряю". Ви кажете: "Ось чого я очікую". А якщо ви порушите укладену угоду, то домовленості скасовуються".

З огляду на цей принцип, Байден збирається порушити теми, щодо яких у Вашингтона і Москви є спільні інтереси.

Ми маємо вирішити, у яких питаннях в наших спільних інтересах і в інтересах світу співпрацювати.

І водночас планує детально позначити - чого Москва за жодних умов не може більше робити. Байден називає це "червоними лініями".

Утих напрямах, де ми не погоджуємося, треба прояснити, де проходять червоні лінії.

Під якими, попередньо, команда президента прописала нові кібератаки з боку Росії (до того ж як керовані урядом, так і з її території), спроби втручання в американські вибори та нові акти збройної агресії.

Москва напередодні саміту з Байденом теж окреслює певні межі й заявляє про готовність іти на поступки. Уже лунають обіцянки повернути до роботи обох послів (і російського, і американського, їх зараз тимчасово відкликали); і організувати обмін засудженими.

У великому інтерв'ю американському каналу NBC Путін заявив про готовність спільно зі Штатами боротися із кіберзлочинцями та розвивати космос (імовірно, це і будуть пропозиції Москви до саміту; напрями, якими Кремль намагається зацікавити Штати). Журналіст кілька разів побіжно згадував Україну, але в ефірі про це взагалі не йшлося. Під час саміту так само легко винести Донбас за дужки не вийде - серед тез, які до зустрічі підготував Білий дім, є Україна і війна на сході.

За останніми даними, розмова Байдена і Путіна завтра триватиме від чотирьох до п'яти годин із невеликими технічними перервами; у Білому домі в розкладі президента про всяк випадок забронювали слот на 6 годин, щоб після завершення ще встигнути вийти до преси.