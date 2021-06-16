В Индии открыли Тадж-Махал [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, в Индии мавзолей Тадж-Махал, который был закрыт два месяца из-за вспышки коронавируса в стране, открылся для посетителей. Об этом пишет Hindustan Times.
Одновременно на территорию комплекса будут пускать не более 650 человек.
Так, глава Археологического управления Индии по городу Агра Васант Кумар Саварнкар заявил:
Все посетители должны носить маски, для наблюдения за гостями созданы специальные команды.
Билеты можно будет приобрести только онлайн.
Прикасаться к мраморным стенам Тадж-Махала строго запрещается. Посетителям разрешается ходить исключительно по специальным дорожкам с покрытием в виде губки, пропитанным дезинфицирующим раствором.
Отметим, что до этого Тадж-Махал ежедневно в среднем посещали около 40 тысяч человек.
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