В среду, 16 июня, в Индии мавзолей Тадж-Махал, который был закрыт два месяца из-за вспышки коронавируса в стране, открылся для посетителей. Об этом пишет Hindustan Times.

Одновременно на территорию комплекса будут пускать не более 650 человек.

Так, глава Археологического управления Индии по городу Агра Васант Кумар Саварнкар заявил:

Все посетители должны носить маски, для наблюдения за гостями созданы специальные команды.

Билеты можно будет приобрести только онлайн.

Прикасаться к мраморным стенам Тадж-Махала строго запрещается. Посетителям разрешается ходить исключительно по специальным дорожкам с покрытием в виде губки, пропитанным дезинфицирующим раствором.

Отметим, что до этого Тадж-Махал ежедневно в среднем посещали около 40 тысяч человек.

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