На кордоні з Польшею відкриються усі пункти пропуску [ Редактировать ]
Від понеділка запрацюють усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, відновлять роботу три міжнародні пункти: "Устилуг", "Смільниця" та "Угринів". У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали 5 КПП.
по теме
Фирма Everbright выпустила самый дешевый электрический микроавтобус, салон которого рассчитан на 10 пассажиров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 17 июня отменено требование устанавливать приложение "Вдома" при возвращении из-за границы
Киевская городская государственная администрация намерена повысить тариф на парковку автомобилей в центре города
Після зливи головний міський колектор не витримав потоку води і тріснув. Нечистоти з труби розмили під дорогою ґрунт і машина опинилася в проваллі. Дивом ніхто не загинув
Запаркована на стоянці, вона провалилася в карстову вирву, яка раптово утворилася в асфальті. Інцидент стався на очах у власника, його діти встигли зафіксувати цей момент на відео