Профессор психологии и нейробиологии Университета Бейлора Майкл Скаллин провел исследование на тему паттернов сна и опубликовал его в издании Psychological Science, передает newsyou.info.

В своей работе доктор Скаллин изучил связь между увлечением музыкой перед сном и качеством сна. Главной темой для изучения стал феномен "ушных червей": навязчивых повторений одной и той же мелодии, которая "застревает" у нас в голове и непроизвольно раз за разом прокручивается мозгом.

Обычно, мы можем заметить это в дневное время суток, но доктор Скаллин доказал, что эта же проблема происходит с нами и во сне. При этом, качество сна становится хуже и он не приносит организму должной пользы.

Свои выводы ученый основал на экспериментах с добровольцами, в которых поучаствовали более двухсот человек, отвечавших на разнообразные вопросы о музыкальных привычках и качестве сна. Все эти меломаны испытывали синдром "ушных червей".

Кроме того, для проведения эксперимента полсотни добровольцев были приглашены в Лабораторию нейробиологии и когнитивных исследований в университете Бейлора. У всех участников ученые пытались вызвать эффект "ушных червей", чтобы опытным путем оценить их влияние на качество сна. При этом, проводилась оценка деятельности мозга, работы организма и качества сна с помощью полисомнографа.

Оказалось, что те, кто привык прослушивать мелодии и песни на сон грядущий, чтобы лучше уснуть, постоянно страдали от феномена "ушных червей" и испытывали проблемы со сном. Это опровергает распространенное мнение о том, что музыка вечером помогает уснуть и спать лучше. Головной мозг даже во время сна не перестает анализировать данные, полученные в ходе прослушивания музыки, что снижает качество отдыха.

Ранее сообщалось, какие продукты очищают печень от токсинов. Также мы писали о том, что врачи назвали необычный признак злоупотребления кофе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.