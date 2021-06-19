У судовій епопеї між Єврокомісією і AstraZeneca, поставлено "кому". Суд не накладатиме на компанію-виробника вакцин штрафні санкції. Втім, все ж зобов'язав її дотримуватися нового графіку поставок.

І таким рішенням задоволені обидві сторони. Чому? І що буде, якщо дедлайну знову не дотримаються?

Ця суперечка розпочалася ще в січні, коли AstraZeneca вперше повідомила про затримки з постачанням вакцини проти коронавірусу до Євросоюзу. Через проблеми з виробництвом, компанія зменшила обіцяний обсяг: з 300 мільйонів до 100 мільйонів доз у перше півріччя.

Стефан Де Кеерсмекер, речник Єврокомісії:

Ми вважаємо, що компанія не поважала умови та зобов'язання контракту, а це є порушенням контракту. Тож в рамках надзвичайних процедур ми вимагаємо, щоби суд наказав компанії доправити 90 мільйонів додаткових доз.

Ці 90 мільйонів ЄС чекав вже до кінця червня. Натомість суддя постановив забезпечити Євросоюзу 50 мільйонів, і не так терміново - до кінця вересня. Це рішення в AstraZeneca сприйняли як справжню перемогу. Бо вже доправили до ЄС більшу частину доз і до вересня перевиконають розпорядження судді.

Рішення суду визнало труднощі, з якими зіткнулася AstraZeneca у цій безпрецедентній ситуації, і які мали значний вплив на затримки. AstraZeneca з нетерпінням чекає відновлення співпраці з Єврокомісією, щоби допомогти боротися з пандемією в Європі.

Тим часом у Єврокомісії рішення судді вважають своєю перемогою. Мовляв, суд визнав, що AstraZeneca серйозно порушила контракт. Бо усі дози, вироблені на британських заводах - залишалися у Британії. Тоді, коли могли значно зменшити перебої з постачанням в ЄС.

Заява Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії:

Це рішення підтверджує позицію Єврокомісії: AstraZeneca не виправдала своїх зобов'язань, які дала в рамках контракту. Добре бачити, що незалежний суддя це підтверджує.

Щоправда, суд не зобов'язав AstraZeneca надалі використовувати британські потужності для забезпечення потреб ЄС. Натомість встановив штраф у разі затримок: 10 євро за кожну дозу.

Гакім Буларба, юрист компанії AstraZeneca:

Компанія могла лише погодитися докладати найкращих можливих зусиль, щоби забезпечити поставки вакцини до Європейського Союзу. Ми продовжимо наші поставки по всьому світу протягом усієї пандемії, я нагадаю - без жодного прибутку.

У AstraZeneca не до кінця розуміють мотивацію позивача, оскільки чимало країн ЄС взагалі віддали перевагу іншим виробникам вакцин від коронавірусу.

Це ще не кінець диспуту між Єврокомісією та AstraZeneca. Рішення судді було швидким, але не остаточним. Наступне судове засідання відбудеться наприкінці вересня - тоді почнеться слухання справи по суті.