Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк в интервью Цензор.НЕТ заявил, что СНБО, принимая решение, не думает о последствиях, а власть сознательно саботирует реформу судов, СБУ и правоохранительных органов.

"Они не думают о последствиях. У них одно оправдание – до нас были плохие, а мы хорошие. А значит, можем себе позволить даже нарушить закон ради благих целей. Тем более суды и правоохранительные органы не реформированы", – говорит Данилюк.

В то же время, политик отмечает, что он согласился бы с решениями СНБО, если бы не видел, как сама власть сознательно саботирует реформу судов, СБУ и правоохранительных органов.

"Еще один интересный нюанс, – размышляет Данилюк, – который я извлек из общения с западными партнерами, с послами. Раньше у них была проблема в том, чтоб объяснить Зеленскому, что правильно, а что нет. Сейчас они рады, что он их слушает и делает правильные выводы. Проблема сейчас в другом. Даже если он сделает правильные выводы, люди под ним не смогут это нормально реализовать. Показательная история с Мотор Сич".

Отметим, что Центр национальной устойчивости и развития, созданный Александром Данилюком, Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным, обращает внимание на то, что полномасштабная и кардинальная перезагрузка судебной ветви власти и реформа органов уголовной юстиции являются одними из необходимых мер на пути к настоящей деолигархизации.