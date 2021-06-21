"Мой вопрос к НАТО: сколько реформ вам нужно?": Кулеба обратился к руководству альянса [ Редактировать ]
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Североатлантический альянс с 2008 года не продвинулся в вопросе приема Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.
Дипломат раскритиковал итоги саммита НАТО в Брюсселе, который в очередной раз подтвердил перспективы вступления Киева в альянс.
С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для реализации этого решения (о включении Украины в альянс - ред.), я отвечу честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения.
Кулеба отметил, что Украина до и после 2014 года - это "две разные страны", но "мы так и не продвинулись к плану действий по членству". Глава украинского МИДа отметил, что речь идет уже не о плане вступления в НАТО, а о сроках и о том, что Украина "достигла многого в плане реформ".
Главы стран НАТО отметили, что механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.
Кулеба потребовал от руководства НАТО конкретный список реформ, который необходимо провести для приближения членства в альянсе.
Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем выше ваши ожидания.
Напомним, что 14 июня на саммите стран-членов НАТО в итоговом заявлении снова прозвучало заявление о готовности включить Украину и Грузию в альянс, изначально сделанное в Бухаресте в 2008 году.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина для вступления в НАТО должна соответствовать критериям альянса и решить проблему с коррупцией.
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