Пандемія COVID-19 в Україні йде на спад: за останню добу виявлено близько 300 нових заражень. Померли від ускладнень 16 осіб, одужали - 677.

За даними РНБО протягом минулого тижня українці отримали рекордні 367 тисяч щеплень проти коронавірусу. Першу дозу вакцин отримали понад 246 тисяч громадян, другу - майже 122 тисячі. Щеплення робили препаратами AstraZeneca, Sinovac Biotech, та Pfizer.

Загальну статистику, актуальну натепер, оприлюднила пресслужба Мінохорони здоров'я. Так, за весь час пандемії в Україні коронавірусом було інфіковано 2 229 846 осіб. З них померли від ускладнень 52 032 українці, тобто 2.3% від усіх заражених.