Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла 75,02 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

В последний раз цена Brent превышала 75 долларов за баррель в апреле 2019 года. При этом нефть марки WTI дорожала 22 июня до 73,14 доллара за баррель, рост составил +0,03%.

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