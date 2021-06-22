Цена Brent значительно поднялась в цене [ Редактировать ]
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE выросла на 0,16%. В итоге ее стоимость достигла 75,02 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.
В последний раз цена Brent превышала 75 долларов за баррель в апреле 2019 года. При этом нефть марки WTI дорожала 22 июня до 73,14 доллара за баррель, рост составил +0,03%.
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